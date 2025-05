Riot Games slår seg sammen med Coinbase for League of Legends og Valorant esports En ny partner slutter seg til rekkene for de to esportsdivisjonene.

HQ Riot Games har kunngjort et nytt partnerskap som påvirker Valorant og League of Legends konkurransekrets. Avtalen ser en ny eksklusiv cryptocurrency-utveksling og blockchain-partner som blir med i selskapet, med Coinbase tappet for å fylle denne rollen. Avtalen vil starte med Valorant Champions Tour Masters Toronto -arrangementet som skjer fra 7. juni. Fra dette arrangementet kan vi forvente en haug med "fan-vendte forbedringer, inkludert tilpassede segmenter, begivenhetsaktiveringer, gjestfrihetskampanjer og gaver til Valorant og LoL Esports fans". Det er ikke noe ord om varighet eller verdien av partnerskapet.