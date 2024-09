Riot Games utforsker en ny League of Legends-konkurransekrets i Oseania

HQ

I en overraskende vending av hendelser har Riot Games kunngjort planer om å fornye League of Legends' konkurransekrets i Oseania-regionen. Avgjørelsen ser ut til å være relatert til kostnadene ved å drive LCO, da det bemerkes at den justerte modellen vil være en "strømlinjeformet" en som vil ha en vei inn i APAC League økosystem.

Riot har ikke akkurat gitt noen vesentlig informasjon om hva dette betyr for fremtiden til den kompetitive League of Legends-scenen i regionen, men formuleringen antyder at LCO kanskje ikke kommer tilbake i 2025.

"Før vi går inn på fremtidsplanene, vil vi rette en stor takk til hver eneste LCO-fan, som har gjort denne reisen uforglemmelig. Dere har vært grunnlaget for ligaens suksess, og dere har gitt næring til hver eneste kamp med deres lidenskap og urokkelige støtte.

"Til EFG, Guinevere Capital, spillere, lag, ansatte og alle som har hatt en rolle å spille i LCO-økosystemet: Takk for deres bidrag, samarbeid og tillit. Støtten deres har vært avgjørende for at LCO har vokst til det det er i dag."

Når vi får mer informasjon om det nye formatet, blir vi fortalt at dette vil være "snart".