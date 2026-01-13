Riot Games utvider KitKat-partnerskapet med EMEA VCT og Game Changers-avtale

HQ

Riot Games og KitKat, til tross for at den ene er en videospillutvikler og den andre er en sjokoladebar, er ikke fremmede i det hele tatt. Paret har lenge jobbet sammen spesielt i League of Legends esportsverdenen, der KitKat har vært en nøkkelpartner i årevis, med den nåværende avtalen som løper gjennom 2026.

Det er tydelig at dette partnerskapet fortsetter å vise seg å være fruktbart, ettersom Riot nå har avslørt at det vil utvide partnerskapet med KitKat, og strekker det også inn i Valorant esports verden.

For 2026-sesongen vil KitKat fungere som en offisiell partner for EMEA-divisjonene til både menns Valorant Champions Tour og kvinners Game Changers scene. På samme måte som League of Legends -rollen, kan vi forvente at dette Valorant -partnerskapet vil introdusere i spillet "pauser" under sendinger, annonser og også forskjellige swag tilgjengelig for personlige deltakere å ta tak i. De som ønsker å besøke Spania for Stage 2 Finals vil oppleve noen av disse merkevarene selv.

Det er ikke sagt noe direkte om hvorvidt avtalen vil fortsette etter 2026-sesongen, men med tanke på den historiske fortiden disse to organisasjonene deler, virker det ikke usannsynlig at den ikke vil gjøre det.