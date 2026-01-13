Riot Games utvider KitKat-partnerskapet med EMEA VCT og Game Changers-avtale
Etter mange års samarbeid for League of Legends, samarbeider paret nå for Valorant.
Riot Games og KitKat, til tross for at den ene er en videospillutvikler og den andre er en sjokoladebar, er ikke fremmede i det hele tatt. Paret har lenge jobbet sammen spesielt i League of Legends esportsverdenen, der KitKat har vært en nøkkelpartner i årevis, med den nåværende avtalen som løper gjennom 2026.
Det er tydelig at dette partnerskapet fortsetter å vise seg å være fruktbart, ettersom Riot nå har avslørt at det vil utvide partnerskapet med KitKat, og strekker det også inn i Valorant esports verden.
For 2026-sesongen vil KitKat fungere som en offisiell partner for EMEA-divisjonene til både menns Valorant Champions Tour og kvinners Game Changers scene. På samme måte som League of Legends -rollen, kan vi forvente at dette Valorant -partnerskapet vil introdusere i spillet "pauser" under sendinger, annonser og også forskjellige swag tilgjengelig for personlige deltakere å ta tak i. De som ønsker å besøke Spania for Stage 2 Finals vil oppleve noen av disse merkevarene selv.
Det er ikke sagt noe direkte om hvorvidt avtalen vil fortsette etter 2026-sesongen, men med tanke på den historiske fortiden disse to organisasjonene deler, virker det ikke usannsynlig at den ikke vil gjøre det.