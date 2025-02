Riot Games viser av Valorant Champions Tour 2025 sesongkapsel

HQ

Nå som 2025-sesongen av Valorant Champions Tour er godt i gang, har Riot Games endelig vist frem Capsule som blir utgitt for å markere denne nåværende sesongen. Capsule er en måte for fans å vise frem sin støtte til konkurransedyktige Valorant, alt ved å fange et sett som inkluderer forskjellige kosmetiske godbiter, og når det gjelder hva nøyaktig årets sett inkluderer, kan du se hele innholdet nedenfor:



VCT Karambit: Et elegant nytt nærkampvåpen og det første skinnet noensinne med fem farger, som representerer de fire internasjonale ligaene og VCT-temaet. På nivå 3 vil de beste fraggers se en spesiell glød.



4 regionale spillerkort: Animerte design som feirer identiteten til hver internasjonale liga.



4 pistolkompiser: Reaktive amuletter som representerer hver region og aktiveres når de avfyres, noe som gjør hver kamp ekstra spennende.



Capsule er designet på en slik måte at den gjenspeiler de fire forskjellige regionene i VCT, og den er ment å ha et mindre spesifikt utseende, da det fortsatt er Team Capsules å ta tak i stedet hvis du vil ha utstyr som gjenspeiler favorittlaget ditt. Som det har vært tilfelle tidligere, vil disse Capsules bidra til å generere finansiering og ressurser for esports-divisjonen, med over 44 millioner dollar generert i løpet av 2024.