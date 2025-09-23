Riot Games viser frem tilbakevendende og oppdaterte Worlds Summoner's Cup

HQ

Det er nesten tid for den årlige League of Legends World Championship, fra 14. oktober begynner det enorme arrangementet og begynner å være vertskap for kamper for til slutt å krone en seierherre 9. november. Med Worlds som kommer nærmere og nærmere, har Riot Games nå avslørt et glimt av Summoner's Cup for 2025-turneringen, som har et oppdatert utseende.

I henhold til et blogginnlegg blir vi fortalt at for å markere 15-årsjubileet for konkurransedyktig League of Legends, kommer den originale cupdesignen tilbake, bortsett fra som en tredje utgave som "inneholder moderne detaljer som gjenspeiler utviklingen av LoL Esports."

Riot utdyper: "Vekten er redusert med nesten halvparten, noe som gjør den tryggere og enklere for mestere å løfte på den største scenen. Basen, som er 15 cm høy og inngravert med navnene til alle de 14 tidligere VM-vinnerne, vil videreføre tradisjonen som ble etablert med Tiffany & Co.-utgaven."

Ettersom den andre utgaven av trofeet nå har blitt pensjonert, forklarer Riot at det vil forbli bevart i LoL Esports historie på Riot Games 'Los Angeles campus.

Dette var imidlertid ikke alt Riot hadde å dele, da det også ble avslørt at musikkvideoen til den årlige Worlds hymnen vil bli delt i oktober, med artistene bak denne sangen er Kinas G.E.M.