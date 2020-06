Riot Games vurderer konsollversjon av Valorant

Du ser på Annonser

Riot Games' superpopulære beta av Valorant har nå kommet til PC, men det virker som at det også kan være på vei til konsollene. Spillets executive producer Anna Donlon sier følgende om saken til Gamespot:

"We are definitely prototyping that right now. But there's a way to play this game and there's a way to experience this game that we're not entirely sure translates completely to console play."

Om det blir noe av må vi dog regne med å vente en stund på konsollversjonen:

"it definitely wasn't the focus out of the gate. If we were to do it, it'll definitely be delayed."

Vil du spille Valorant på konsoll om muligheten dukker opp?