Riot kunngjør Valorant OFF//SEASON-kalender

Nå som Valorant Champions Tour's 2024-sesong er historie, lurer du kanskje på hva som er neste å se frem til på konkurransefronten av Valorant. Riot Games har kommet ut og delt en tidsplan for OFF//SEASON og vist at det er mange arrangementer på bordet.

På toppen av Ascension-turneringen som fortsetter til 23. september, kan vi følge Challengers-scenen godt inn i desember. Alt dette mens OFF//SEASON-arrangementene i seg selv surrer og går mellom 25. september og 12. januar.

Selv om Riot ikke har kunngjort en dato for når VCT-sesongen 2025 vil starte, kan vi anta at det vil være klar til å ta over kort tid etter at OFF//SEASON avsluttes i midten av januar. Det kan derfor kanskje være lurt å ringe rundt slutten av januar i kalenderen din med tanke på dette.