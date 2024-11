Riot retter ut detaljene om ERL-formatendringer for 2025

HQ

Riot Games har avslørt måten EMEA Regional Leagues (ERLs) vil endre seg i sesongen 2025. Vi blir fortalt at den andre divisjonen av konkurransedyktige League of Legends i regionen, rett under LEC, nå vil bruke et tredelt format, og at det til og med vil være tre Masters -arrangementer også.

ERL vil nå ha tre splitter som LEC, som spenner over Winter, Spring og Summer. Hver splitt vil ha en sesongfinale som vil tilpasse seg behovene til den lokale basen den omgir, som en del av et initiativ for å skape bedre veier inn i EMEA Masters action. Riot legger spesielt til: "Hver liga vil ha større fleksibilitet til å utforme splittformater som er skreddersydd til deres unike behov og lokalsamfunn. Så forvent et mangfoldig utvalg av formater på tvers av ERL-ene neste år!"

I henhold til Masters handling, vil dette også dreie seg om tre arrangementer gjennom hele sesongen. Vi vet ikke noe mer om formatet ennå, men vi blir fortalt å "forvente unike variasjoner i lengde og struktur for hvert arrangement - hvert med sin egen rytme."

Ellers vil ERLs bruke en Fearless Draft for sesongen 2025, noe som LEC også vil leke seg med.

Når det gjelder tidsplanen, har Riot lagt ut en overordnet plan for sesongen, og lover en Winter Split mellom 13. januar og 9. mars, en Spring Split fra 24. mars til 30. mai, en Masters Winter 17.-23. mars og til slutt en Masters Spring fra 3.-21. juni.

Vi får nok høre mer om Summer Split og Masters etter hvert.