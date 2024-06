Riot velger Marriott Bonvoy som første hotellpartner for LEC Season Finals

HQ

Det siste store europeiske League of Legends -arrangementet denne sesongen blir League of Legends EMEA Championship Season Finals i slutten av august/begynnelsen av september. I turneringen vil de beste LEC-lagene kjempe om et par plasser i World Championship (som arrangeres i London i november), og selvfølgelig de vanlige premiepengene og skryterettighetene.

De siste kampene i Season Finals skal etter planen spilles i Tyskland, på Olympic Hall i München mellom 30. august og 1. september. Riot har valgt hotellkjeden Marriott Bonvoy som turneringens aller første hotellpartner.

Avtalen innebærer at de to samarbeider om en rekke tiltak for fansen, blant annet pakker som gjør det mulig for fansen å bo på kjedens hoteller i München under Season Finals, spise gratis frokost og få en Summoners Kit som inkluderer en Collectable Room Key og noen få andre merchandise-artikler. Dette kommer i tillegg til en Digital Collectable Masterwork Chest & Key som tilbys for å låse opp noen gjenstander i spillet.

Det vil også bli arrangert Marriott Bonvoy Moments under sendingen, der fansen vil kunne by på eller kjøpe tilgang til opplevelser på Season Finals, inkludert en spiltest på scenen før proffene setter den på prøve.