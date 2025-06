Risk of Rain 2 utviklerne takker spillerne for å ha kommet rundt kontroversiell DLC

HQ

Risk of Rain 2: Seekers of the Storm var ikke den mest elskede utvidelsen av spillet da den først ble lansert. Som Gearboxs første forsøk på å bygge videre på Risk of Rain 2 etter at de tok tøylene til spillet i fjor, ble utvidelsen umiddelbart møtt med en overveldende negativ respons.

Ytelsesproblemer, økte priser og mer var kritikkpunkter for Seekers of the Storm. Imidlertid har Risk of Rain 2 tilsynelatende ridd av stormen, med utviklere som jobber for å forbedre DLC konsekvent. Nå har det nylig nådd en veldig positiv vurdering på Steam, og den samlede vurderingen har gått til blandet.

I et fellesskapsinnlegg takker Gearbox spillerne som har lagt igjen en anmeldelse siden DLC har forbedret seg, og erkjente at det rotet opp første gang. En ny utviklerblogg for neste DLC - Alloyed Collective - er satt til å vises senere denne uken, noe som vil gi oss litt mer informasjon om neste trinn i Risk of Rain 2.