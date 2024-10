Robert Downey Jr. vil ikke tillate at det lages en AI-kopi av ham

HQ

AI er egentlig en merkelig greie. Det lover mye, men siden det fortsatt er en såpass ung teknologi er vi ikke helt sikre på hva den kan utrette, bortsett fra - som Guillermo del Toro uttrykte det - semi-overbevisende skjermsparere. Den virkelige testen av dens verdi i film- og spillindustrien føles som om den starter nå, men en som ikke ønsker å være en del av den testen, er Robert Downey Jr.

I podcasten On with Kara Swisher snakket Downey om at han ikke vil ha en AI-kopi laget av ham, selv etter hans død. "Jeg har tenkt å saksøke alle fremtidige ledere ... [Hvis jeg er død] vil advokatfirmaet mitt fortsatt være veldig aktivt, " sa han.

Det vil være de som omfavner ny teknologi, akkurat som det vil være de som skyr den, slik Downey har gjort her. Med tiden vil vi få se mer av hva AI er i stand til, og kanskje vil det få noen til å skifte mening, men førsteinntrykket er ikke så sterkt.