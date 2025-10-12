Robert Englund avslører hvem han gjerne skulle sett ta over rollen som Freddy Krueger

Nå som Robert Englund ved flere anledninger har gjort det klinkende klart at han trekker seg tilbake fra rollen som Freddy Krueger i A Nightmare on Elm Street, blir spørsmålet naturlig nok hvem som skal overta rollen som den berømte slasher-skurken.

HQ

Tidligere har Kevin Bacons navn vært nevnt, og selv om Englund mener at Bacon ville være et "godt valg", bemerker han også at han har mye å gjøre og at han "ikke blir noe yngre" heller.

Så hvem andre? I en samtale med Bloody Disgusting deler Englund et navn som noen kanskje ikke er så kjent med, men som er veldig erfaren med skapningsperformances.

"Jeg tror, for franchisens skyld, at de trenger å finne noen som en Doug Jones."

Jones er kanskje mest kjent for sitt arbeid i The Shape of Water, Hellboy og Pans labyrint, men han har også medvirket i Hocus Pocus og What We Do in the Shadows, noe som betyr at han er altfor godt kjent med svært protesetunge opptredener.

Englund snakker litt videre om omstøpningen av Freddy, og bemerker: "Jeg tror det ville være interessant å kanskje omdefinere Freddy på en annen måte enn min fysiske fremtoning og min størrelse; kanskje som en stor, høy mann, eller en som er kraftigere og kortere enn meg, og kanskje mer kattelignende eller reptilaktig. Det hadde vært interessant. De må velge noen som kan stå distansen."

Er du enig i Englunds visjon for fremtiden til Freddy Krueger?