Robert Kirkman gir en oppdatering om videospillet Invincible

Invincible Sesong 3 er over, og selv om fansen fortsatt er rystet etter kampen mellom Mark og Conquest, har vi fortsatt mye innhold igjen i Invincible -universet. Amazon er i gang med sesong 4, og det er et videospill på gang.

Videospillet Invincible ble annonsert med en Kickstarter i fjor, og er fortsatt under arbeid, og vil sannsynligvis ikke komme ut på en stund. Men i en samtale med Dexerto avslørte Invincibles skaper Robert Kirkman hvor spent han allerede er på prosjektet.

"Jeg vet ikke hva jeg kan si. Jeg tror ... det er definitivt i arbeid. Det er definitivt kult. Jeg vet ikke engang om jeg kan si hvor mye jeg har sett av det," sa han. "Jeg skal spille det sikkert og bare si at ut fra det jeg har sett, er jeg mer begeistret enn jeg har vært for noe som involverer Invincible."

Det er sterke ord, så forhåpentligvis får vi snart se noe spennende fra prosjektet, slik at vi kan avgjøre om vi er enige med Kirkman eller ikke. Andre steder i Invincible -verdenen snakkes det fortsatt om en live-action-film et sted i fremtiden, men det må vi nok vente på med tanke på at det kan kollidere med serien.