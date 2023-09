Robert Kirkman har planer for åtte sesonger av Invincible

HQ

Etter den fantastiske første sesongen kommer Invincible tilbake til Prime Video senere i år med sin andre sesong. Men nye episoder er snart planlagt, og hvis du har lurt på hvor mange flere sesonger av serien det kan bli, har vi nå fått en idé om nettopp dette.

I et intervju med Polygon nylig ble skaperen Robert Kirkman spurt om hvor lang tid det vil ta å filmatisere hele tegneserien Invincible, og han svarte:

"Jeg prøver ikke å sette et tall på det, for det er litt av et bevegelig mål. Jeg tror at syv til åtte sesonger vil være nok. Men det kan være noen ting vi går gjennom litt raskere, noen ting vi utvider. Hvis vi er heldige nok til å holde på lenge, tror jeg det vil være nok til å dekke hele tegneserien."

Kirkman utdypet også litt mer om flere prosjekter i den animerte serien Invincible og sa: "Og det er noen ting underveis som ikke kom med i tegneserien som jeg gjerne vil gjøre. Jeg tror det hadde vært kult å ha noen episoder her og der som er helt originale. Så det er en del av planen fremover."

Uansett ser det ut til at vi kan se frem til mange flere episoder av Invincible fremover.