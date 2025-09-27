Robert Redford gjør narr av George R.R. Martin i en av sine siste opptredener på skjermen

HQ

I forrige uke fikk vi den triste nyheten om at Robert Redford hadde gått bort. Nyheten om den folkekjære skuespillerens død sjokkerte mange, men det som kanskje var like sjokkerende var hvor hans siste opptreden på lerretet (per dags dato) kom fra.

I følge Collider dukket Redford opp i en kort 30-sekunders Cameo video sammen med forfatteren George R.R. Martin i sesongåpningen for Dark Winds tredje episode, der han gjør direkte narr av forfatteren A Song of Ice and Fire og sier: "George, hele verden venter. Gjør noe."

Dette er en referanse til boken The Winds of Winter, som Martin har skrevet på i over et tiår på dette tidspunktet. Fans håper fortsatt at boken vil bli fullført og til slutt debutere, men Martin ser ikke ut til å ha hastverk når det gjelder å avslutte historien.

Er du fortsatt spent på The Winds of Winter?