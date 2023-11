Robocop: Rogue City er Nacons beste lansering gjennom tidene.

HQ

Robocop: Rogue City leverte en overraskende autentisk og underholdende opplevelse da det ble lansert tidligere denne måneden. Og det viser seg at vi ikke var de eneste som likte eventyret, for Nacon avslører nå at det er deres beste lansering noensinne med "over 435 000 spillere i løpet av to uker" og Alex "Robocop" Murphys eventyr har "samlet 2,7 millioner aktive spilløkter".

Som det fremgår av pressemeldingen, er utgiveren også svært stolt over å ha "92 % positive anmeldelser på Steam-plattformen", og administrerende direktør Alain Falc sier:

"Robosop: Rogue City har overgått forventningene våre og er en bragd for Nacon. Vi er veldig stolte over å ha fått samarbeide med studioet Teyon om dette spillet, som er skapt av og for Robocop-entusiaster. Vi vil også takke MGM for tilliten de har vist oss gjennom dette samarbeidet, samt alle spillerne som har bidratt til å gjøre denne utgivelsen til en så stor suksess."

Selv om det ikke er et perfekt spill, likte vi likevel Robocop: Rogue City, som bringer tilbake karakteren fra de to originalfilmene, og til og med har Peter Weller i rollen som selveste Robocop. Ta en titt på anmeldelsen vår her, og se den nye hyllesttraileren nedenfor: