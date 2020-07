Plutselig var enda et Rock of Ages-spill ute. Dette hadde gått meg helt hus forbi, og jeg ble dermed veldig nysgjerrig på hva slags spennende nyheter det tredje spillet i serien kunne by på. For dere som av en eller annen grunn er helt uvitende om denne helsprø spillserien, så skal jeg etter beste evne prøve å forklare hva disse helsprø spillene essensielt går ut på. Det kan vel ganske enkelt forklares som en type "tower defense"-spill, men man kjemper mot hverandre. Målet i spillet er å klare å rulle en diger kampestein fra toppen av motstanderens bakke og ned mot døra til motstanderens borg. Man kan styre steinen med styrespaken og man har en hoppeknapp. Hver spiller må gjøre alt de kan for å stoppe motstanderens stein fra å knuse sin dør, dette gjør man ved å sette opp diverse hindringer for steinen. Man har alt fra katapulter, kanoner og murvegger, til mer sinnssyke innretninger som springbrett, digre vifter og krigselefanter. Hver hindring kan potensielt koste tid å rulle unna og steinen blir svekket jo mer skade den tar fra disse. Passer du ikke på kan steinen bli krympet av skadene og da gjør man mindre skade på motstanderens dør. Oppskriften er ganske uendret fra spill til spill, og det fungerer fortsatt. Eller gjør det egentlig det? Jeg kommer tilbake til dette senere i anmeldelsen.

Rock of Ages er en spillserie jeg har hatt mye glede av. De to forrige spillene i serien har jeg brukt mange timer på, spesielt det første. Dette er mest på grunn av muligheten for split-screen med venner på besøk. Formelen er så å si uendret mellom spillene, men Rock of Ages 2: Bigger & Boulder finpusset mange av de viktigste aspektene fra forgjengeren. Det ble lagt til en god del flere steiner man kan bruke, og forskjellene mellom de ulike steinene ble større. Det ble også lagt til en god del flere våpen og hindringer i arsenalet for å stoppe motstanders stein. Rock of Ages 3: Make & Break slo meg veldig raskt som kun en slags utvidelse av Rock of Ages 2. Menyene er like, lyden er veldig lik de fleste steder, og det hele oppleves mest som en måte å selge den nye skapermodusen. Det er nemlig den eneste virkelig nevneverdige nyheten i dette spillet. Man har også en ny kampanje å bryne seg på, men jeg merker at når den samme platte humoren går igjen, så blir man litt lei. Man skal som vanlig kjempe mot diverse skikkelser fra gjennom verdenshistorien, og disse introduseres hver for seg i hver sin lille filmsnutt. Disse filmsnuttene har vært en gjenganger siden det første spillet, og de har aldri vært supermorsomme, men jeg føler at de denne gangen bare er helt platte og uinspirerte. Utvikleren selv påstår det er «Monty Python-esque»-humor, men det er rett og slett et hån mot de legendariske britiske komikerne.

Det er i flerspiller moroa ligger. Det finnes mange forskjellige moduser, som time trials, en skee ball variant m.m. Men de er bare distraksjoner i forhold til hovedmodusen, "War". Det å ta med en kompis på en runde split-screen har alltid vært min foretrukne måte å spille spillet, særlig siden spill med delt skjerm bare blir vanskeligere å oppdrive med årene. Dette er heldigvis fortsatt mulig i Rock of Ages 3: Make & Break. Det er også mulig å ta kampen over nett. Spiller man alene har man som sagt enspiller-kampanjen å bryne seg på. Den er også essensiell siden det er den eneste måten å låse opp våpen og hindringer i spillet. Det er dermed svært frustrerende at dette spillet er gjennomsyret med bugs og problemer. Det tok ikke lang tid før ting fra brukergrensesnittet begynte å henge igjen fra tidligere kamper, og havnet på toppen av hovedmenyen. Dette er irriterende, men kan tilgis. Noe som dog er vanskeligere å tilgi er å bli fanget i uendelige lasteskjermer. Etter bare få timer ble dette et gjentakende problem, aller mest i forbindelse med den nye skapermodusen, som på mange måter er spillets største «selling point». Hele skapermodusen er dessuten veldig tungvinn å bruke, samtidig som bildefrekvensen faller dramatisk når man jobber i den. Det virker som at skapermodusen kan få til det aller meste, og det forlenger levetiden til spillet betraktelig. Men det blir i så fall pga. andre spillere som faktisk orker å bruke en såpass slitsom og uoptimalisert skapermodus.

Nevnte enspiller-kampanje er i bunn og grunn bare mange kamper mot kunstig intelligens, og det er nødvendig å gå gjennom denne for å låse opp nye våpen og hindringer. Dette blir dessverre en veldig kjedelig opplevelse på grunn av sinnssykt dårlig programmert kunstig intelligens. Motstanderen gjør dermed utrolig mange dumme ting; som å ikke skjønne hvordan man hopper over klipper, unngå helt enkle hindringer og generelt hvordan komme seg gjennom brettene. Jeg fant ut at å sette opp en vegg på andre siden av klipper gjorde at AI-motstandere rett og slett ikke skjønte hvordan de skulle komme forbi, og alltid hoppet for kort for å unngå veggen på andre siden. Dette fører til at de aller fleste kamper ender med at min dør er helt uberørt når jeg seirer. Dette blir selvfølgelig ikke særlig gøy i lengden. Det kunne til dels vært unnskyldt om kampanjen ikke var nødvendig å komme gjennom, men det vil jeg si at den absolutt er, når 90% er låst bak denne modusen. Når du endelig har lidd deg gjennom kampanjen, kan det som i tidligere spill være moro å spille mot andre menneskelige spillere, enten lokalt eller over nett. Bare håp at du slipper å støte på de mange småfeilene spillet har. For ja, det er nok av de også. Plutselig kan steinen din fyke av gårde helt uten grunn, dører kan nekte å registrere at du traff de, og steinen din kan bli knust på et millisekund om du havner litt skjevt i en vindtunnel.

Rock of Ages 3: Make & Break fremstår som noe som er slengt sammen uten å ha blitt testet skikkelig, og uten særlig mange nyheter føles det tredje spillet i serien litt unødvendig. Den eneste store nyheten er skapermodus, som har en tendens til å krasje samtidig som den ikke er særlig god å bruke. Og med en udugelig kunstig intelligens og store mengder bugs er det vanskelig å anbefale Rock of Ages 3: Make & Break til selv den mest hardbarka Rock of Ages-fan. Det er veldig synd, for dette er en helt unik spillserie, men denne gangen har utviklerne vært litt for ivrige og sluppet et spill uten at det var ferdig. Er serien helt ukjent for deg kan jeg dog varmt anbefale de to tidligere spillene i serien, Rock of Ages og Rock of Ages 2: Bigger & Boulder.