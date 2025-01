Rocket League Championship Series returnerer til North Carolina i juni

HQ

Pysonix har bekreftet hvor en av de neste store Rocket League Championship Series begivenhetene vil finne sted. Arrangementet kommer tilbake til North Carolina og byen Raleigh, og vil finne sted mellom 26. og 29. juni og vil se 16 av de beste lagene fra hele verden delta og ønsker å kjempe om en del av en premiepott på $ 351,000 XNUMX.

Turneringen vil bli arrangert på byens Lenovo Center, med fans til og med lov til å delta og oppleve handlingen for seg selv i de to siste dagene mellom 28. og 29. juni. Billetter til den delen av arrangementet med et live publikum vil bli lagt ut for salg fra i morgen 22. januar.

Når det gjelder hvem som vil være til stede, har vi ingenting å legge til her ennå, ettersom kvalifiseringskampene forventes å finne sted mellom 18. april og 1. juni. Men hvis du følger RLCS og får med deg Major 1, som avsluttes i slutten av mars og arrangeres i Birmingham i Storbritannia, vil du få en god idé om hvem som er topplagene i år.