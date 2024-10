Rocket League Championship Series vender tilbake til Birmingham i 2025

HQ

Konkurransedyktig Rocket League kommer tilbake til Storbritannia neste år. Psyonix har bekreftet tidsplanen for Major turneringer for 2025 Rocket League Championship Series, og å sparke ting av vil være en Birmingham Major planlagt i slutten av mars.

Med 5 millioner dollar på tilbud for hele 2025-sesongen, kan vi forvente at årets første Major kommer tilbake til den britiske byen mellom 27. og 30. mars. Dette vil bli etterfulgt av en annen Major mellom 26. og 29. juni på et ukjent sted, før World Championship mellom 16. og 21. september, også på et ukjent sted.

Når det gjelder Birmingham Major, vil billettene bli lagt ut for salg fra 30. oktober, og handlingen vises på bp pulse LIVE Arena i National Exhibition Centre (NEC). Vi blir fortalt :

"RLCS-sesongen 2025 vil være vertskap for årets første arenaarrangement i Birmingham, og vender tilbake til Storbritannia i prosessen. RLCS 2025 Major 1 er satt til å finne sted på bp pulse LIVE Arena, National Exhibition Centre (NEC) fra 27. til 30. mars.

"Verdens beste Rocket League -spillere kommer til Solihull i Birmingham i slutten av mars for å konkurrere om det første trofeet i RLCS 2025-sesongen foran et live-publikum fra 29. til 30. mars."

Med billetter til priser mellom £55 og £120, vil du dra til RLCS Birmingham Major neste år?