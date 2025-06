Rocket og She-Hulk bekreftet for Marvels Cosmic Invasion

HQ

Beat 'em up med tittelen Marvel's Cosmic Invasion, med en rollebesetning av Marvel-figurer, ble kunngjort i april. Under Summer Game Fest fikk vi vite om to nye figurer som vil dukke opp i spillet: Rocket Racoon og She-Hulk.

De får selskap av 13 andre helter når spillet, som kan sammenlignes med Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, slippes rundt juletider i år.