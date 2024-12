Rockets og Hawks fyller semifinalene i NBA-cupen, Warriors-fansen angrer på knockout-formatet

HQ

NBA Cup har bekreftet sine fire semifinalister. Tirsdag slo Milwaukee Bucks Orlando Magic og Oklahoma City Thunder slo Dallas Mavericks.

Selv om det ikke er et prestisjetungt trofé, begynner NBA-fansen å verdsette formatet til en cup, med noe mer beslektet med europeiske konkurranser. Samtidig får NBA litt ekstra penger fra Emirates-sponsoratet og billettsalget i Las Vegas, noe som gir sportsfans noe interessant å se i de kalde desemberdagene.

I går ble det spilt ytterligere to kamper. Den tetteste var seieren til Houston Rockets mot Golden State Warriors, 91-90, en kamp som kunne ha endt annerledes hvis ikke Stephen Curry hadde mislyktes med en trepoenger i de siste ti sekundene. Det er det fine med knockout-formatet, noe amerikanske fans ikke er så vant til å se...

Så vant Atlanta Hawks 108-100 over New York Knicks, til tross for at de spilte på hjemmebane i Madison Square Garden. Trae Young scoret 22 poeng og ertet de skuffede tilskuerne med en gest som gjorde ESPN-kommentatoren Kendrick Perkins sint, og sa at "han er den mest respektløse stjernen siden Carmelo Anthony".

Etter disse kvartfinalene spilles semifinalene på nøytral grunn i Las Vegas, men de teller fortsatt for den ordinære sesongen. Semifinalene spilles lørdag 14. desember:



Houston Rockets - Oklahoma City Thunder



Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks



Bucks er det eneste laget som er tilbake fra fjorårets Final Four, som til slutt ble vunnet av Los Angeles Lakers. I år gikk LeBrons lag ikke engang videre fra gruppespillet. Finalen finner sted tirsdag 17. desember.