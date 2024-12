NBA Cup: dette er de første semifinalistene som bestilte billetter til Las Vegas

HQ

Den andre utgaven av NBA Cup vil ha sin siste fase denne helgen i Las Vegas. Og de fire gjenværende lagene er avgjort, etter at kvartfinalene ble spilt i går kveld.

Dette er en ung konkurranse, opprettet i fjor, som fortsatt deler mange fans og franchiser om dens betydning: alle spill, bortsett fra finalen, er integrert i den ordinære sesongen, så det føles egentlig ikke som en begivenhet.

Og la oss ikke glemme at dette ble opprettet utelukkende med tanke på seertall: De fleste amerikanere foretrekker å se på slutten av NFL-sesongen på denne tiden av året.

Men når man først er kommet til kvartfinalene, ønsker alle lag å legge til et nytt trofé i rekordboken. Og vinnerne i fjor, Los Angeles Lakers, nådde ikke engang knockout-fasen denne gangen.

NBA Cup 2024: resultater fra kvartfinalene



Milwaukee Bucks 114 - 109 Orlando Magic



Oklahoma City Thunder 118 - 104 Dallas Mavericks



Ikke så overraskende resultater, ettersom Thunders leder West Conference i den ordinære sesongen av NBA - denne seieren teller for det - til tross for at Dallas Mavericks også er en av de sterkeste, med Luka Dončić som ikke fant sin beste form.

Milwaekue Bucks er det eneste laget som gjentar semifinalen: verken Thunder eller noen av lagene som spiller i dag var i semifinalen i fjor. Dette beviser at NBA-cupen, til tross for at det ikke er så mange som bryr seg så mye om det, er en god sjanse til å se et større mangfold av franchiser løfte trofeer.

De to gjenværende lagene spiller sine kamper i kveld: New York Knicks mot Atlanta Hawks, og Houston Rockets mot Golden State Warriors.

De fire semifinalistene drar til Las Vegas for å spille semifinalene (14. desember) og finalen (17. desember). Alle disse kampene spilles på nøytral bane.