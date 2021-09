Rocksmith+ utsatt til 2022

HQ

Da Ubisoft annonserte Rocksmith+ tidligere i år sa utviklerne at planen var å slippe det til PC en gang i løpet av sommeren. Vi har sannelig ikke hørt mye siden den gang, så dagens beskjed bør ikke overraske.

I en lang melding på Rocksmith sin blogg skriver utviklerne at de har bestemt seg for å utsette Rocksmith+ til en gang neste år som følge av en rekke tilbakemeldinger etter lukkede tester. Forbedringene vil blant annet gjøres i fire hovedaspekter av spillet: samlingen av sanger ved å både flere og bedre sanger for flere instrumenter, en bedre balanse mellom artig og nøyaktig sporing av lyder og noter, dypere og tydeligere opplæring og fremgangsmåling, samt bedre menyer. Nærmere informasjon om disse aspektene finner du i linken over.