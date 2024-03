Rockstar-ansatte frykter tilbakevending til crunchkultur med obligatorisk kontorarbeid

HQ

I forrige uke meldte vi at Rockstar tar de ansatte tilbake til kontoret for å minimere sjansene for lekkasjer og få fart på arbeidet med Grand Theft Auto VI. Spillet skal lanseres i 2025, og mange av oss forventer at dette betyr at man nå går inn i sluttfasen av utviklingen.

Det er imidlertid ikke alle som er like glade for denne endringen. Rockstar-ansatte ser nemlig ikke frem til å vende tilbake til kontoret, ettersom det kan bety enda mer arbeidspress. Alle husker de som sov ved skrivebordet i forkant av Red Dead Redemption 2, og vi ønsker ikke å se det igjen.

I en uttalelse skrevet av fagforeningen IWGB Game Workers Union, som representerer en rekke Rockstar-ansatte, ble det skissert hvorfor de ansatte vil bli frustrerte over denne endringen. "Rockstars beslutning om å innføre de nye retningslinjene markerer også en helomvending i forhold til tidligere uttalelser, der selskapet insisterte på at fleksible arbeidsalternativer fortsatt skulle være tilgjengelige, og skrev i en e-post til alle ansatte: 'Dette er ikke vårt første skritt mot fem dager i uken. Ingen ønsker å gå tilbake til den gamle måten å jobbe på", heter det i uttalelsen.

En anonym Rockstar-ansatt sa følgende: "Å jobbe hjemmefra har vært en livline for mange av oss i Rockstar, og har gjort det mulig for oss å balansere omsorgsansvar, håndtere funksjonshemminger og flytte etter behov. Nå tar Rockstar fra oss denne livlinen uten å tenke på de arbeidstakerne som blir hardest rammet. Etter så mange brutte løfter frykter vi nå at ledelsen til og med kan være i ferd med å bane vei for en tilbakevending til en giftig "crunch"-praksis. Toppledelsen må revurdere sine uforsvarlige beslutninger og gå i dialog med de ansatte for å finne en ordning som fungerer for alle." En annen hevder at de ansatte ikke har blitt konsultert i forbindelse med denne endringen.

Rockstar har ennå ikke svart.