Rockstar gjør store endringer for å unngå flere GTA VI-lekkasjer

HQ

Lekkasjer er ganske vanlig i spillbransjen, men Grand Theft Auto V- og Red Dead Redemption 2-utviklerne hos Rockstar er kjent for å være svært hemmelighetsfulle og flinke til å holde ting hemmelig. I hvert fall frem til september 2022, da studioet ble utsatt for et massivt hackerangrep som førte til at timevis med svært tidlige opptak fra Grand Theft Auto VI ble lagt ut på nettet. Det hjalp ikke at den første offisielle traileren for spillet også ble lekket noen timer før den skulle offentliggjøres i desember i fjor, så det gjøres store endringer for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Bloombergs Jason Schreier har sett en intern e-post der lederne i Rockstar ber alle studioets ansatte om å komme tilbake til kontoret fem dager i uken fra og med april. Dette gjøres ikke bare for å få denne siste delen av utviklingen av GTA VI til å gå raskere frem mot lanseringen i det som nå ser ut til å bli midten av 2025, men også for å minimere risikoen for flere lekkasjer ved å beskytte mer materiale bak studioets interne sikkerhetssystemer og overvåke kommunikasjonen inn og ut av selskapet.

Ikke akkurat en populær avgjørelse blant de ansatte i Rockstar, ettersom mange delte positive tanker da studioet åpnet for hjemmekontor, men også forståelig når Grand Theft Auto VI alene forventes å tjene milliarder av dollar for Take-Two.