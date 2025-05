Rockstar gir oss nok en sniktitt på Grand Theft Auto VI i ny trailer

HQ

Ut av det blå har Rockstar gitt oss en ny titt på Grand Theft Auto VI i spillets andre trailer, som fokuserer på hovedpersonene Jason og Lucia.

Vi åpner traileren med Jason og en eldre mann ved navn Brian, som ser ut til å være uttalt av Stephen Root. Jason kjører gjennom Vice City på vei til fengselet for å hente Lucia, som nettopp har sluppet ut.

Derfra får vi se mye mer av Vice City, sammen med noen av de kriminelle aktivitetene Lucia og Jason er nødt til å finne på når vi kontrollerer dem. Det ser ut til at de ønsker å leve det gode liv i Vice City, og at de sannsynligvis kommer til å trenge noen raske penger for å kunne gjøre det. Det er en annen klassisk sang i bakgrunnen av denne traileren også, nemlig Hot Together av The Pointer Sisters.

Vi får også se noen av karakterene som kommer til å utgjøre resten av rollebesetningen, i tillegg til smakebiter på forskjellige historier. Opptakene til traileren ble tilsynelatende tatt opp på PS5, selv om det er uklart hvor mye av det som bare var film kontra gameplay. Likevel er det tydelig å se at vi er i for en visuell godbit sammenlignet med Grand Theft Auto V. Hvis du vil ha mer av en smak av spillets plot, kan du sjekke ut sammendraget nedenfor :

"Jason og Lucia har alltid visst at kortstokken er stablet mot dem. Men når en enkel scoring går galt, befinner de seg på den mørkeste siden av det mest solfylte stedet i Amerika, midt i en konspirasjon som strekker seg over hele delstaten Leonida - tvunget til å stole på hverandre mer enn noensinne hvis de vil komme seg ut i live."

Grand Theft Auto VI lanseres 26. mai 2026 til PS5 og Xbox Series X/S.