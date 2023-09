Rockstar har nå fått sin egen versjon av Game Pass

HQ

Rockstar har bestemt seg for å gi GTA Plus-abonnenter sitt eget mini-Game Pass, og gjennom tjenesten får spillerne nå tilgang til Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition uten ekstra kostnad.

Dette er egentlig ikke det mest spennende tilbudet for å få fansen til å abonnere på tjenesten, ettersom Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition ble slaktet av kritikere og fans da det ble lansert. Dette er imidlertid bare det første av et roterende utvalg av klassiske spill fra Rockstar, så forhåpentligvis vil flere spill bli tilgjengelige etter hvert. Dette inkluderer imidlertid ikke bare GTA, og alt fra Max Payne til Bully kan bli lagt til etter hvert.

GTA Plus ble lansert i fjor, og gir abonnenter hovedsakelig bonuser i Grand Theft Auto Online. For 6 dollar i måneden kan de få 500 000 dollar inn på bankkontoen i spillet, et utvalg av ekstra biler og en økning i opptjente penger og XP.

Hvilket klassisk Rockstar-spill ville fått deg til å skaffe deg GTA Plus?