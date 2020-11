Rockstar jobber ikke på noen singleplayer-utvidelse til Red Dead Redemption 2

Du ser på Annonser

Først gikk fansen verden over og ventet i årevis på at Rockstar skulle lage singleplayer-utvidelser til Grand Theft Auto V, men disse kom aldri. Likeledes har tålmodige fans nå ventet lenge på en mulig utvidelse til Red Dead Redemption 2, kanskje i stil med Undead Nightmare, men noe sånt er heller ikke på vei for øyeblikket.

Rockstar Norths Tarek Hamad slår fast overfor GamesRadar at det ikke blir jobbet på noen singleplayer-DLC til spillet akkurat nå, da deres fokus er på Red Dead Online, akkurat som det var med GTA V.

"Right now the team is focused on building on top of and into the world of Red Dead Online. This world, that era, provides so much scope for storytelling and introducing a wide spectrum of different characters, all of which can be experienced on your own or with a full posse. It's really important for us that we make sure every type of player can experience the stories we have to tell, and can control the way they experience all of this in Red Dead Online."

Han utelukker dog ikke muligheten, men for nå virker det usannsynlig. Kunne du selv tenke deg mer innhold i Red Dead Redemption 2 sin singleplayer-modus?