Rockstars medgrunnlegger starter et nytt studio

Det var en stor nyhet da Rockstars medgrunnlegger Dan Houser forlot selskapet i 2020, og i motsetning til mange av sine tidligere medledere har det vært stille fra han siden den gang. Frem til nå.

Houser har kunngjort at han har startet et helt nytt studio kalt Absurd Ventures. Dette blir ikke rent lite heller, for planen er at dette blir en multimedia-organisasjon som skal lage både spill, filmer, bøker, podcaster og hva det måtte være:

"Vi bygger Absurd Ventures for å skape nye universer og fortelle gode historier, uansett hvor og hvordan vi kan."

Du kan se presentasjonsvideoen nedenfor.