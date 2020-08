Rocksteadys Suicide Squad skal drepe Justice League

Allerede før Batman: Arkham-skaperne i Rocksteady bekreftet at de jobber på et Suicide Squad-spill for en uke siden hadde Warner Bros. registrert internettdomenet Suicide Squad: Kill the Justice League, så det ga oss helt klart en indikasjon på at det ikke bare er Superman som lever farlig. Nå har dette blitt bekreftet også.

DC Fandome-timeplanen har nemlig blitt offentliggjort, og der står det klart og tydelig at spillet heter Suicide Squad: Kill the Justice League. Dermed er det ganske klart hva historien vil gå ut på også, men forvent å få en god del gameplaydetaljer også når det hele starter klokken 0200 den 23. august.