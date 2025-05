Rodri Hernández er tilbake på banen åtte måneder etter skaden

HQ

Pep Guardiolas Manchester City har vært gjennom en av de mest utfordrende sesongene siden treneren fra Santpedor tok over. Det er verdt å huske at hans første sesong var 2016-17, der laget endte på tredjeplass på tabellen og ikke vant noen trofeer - akkurat som denne sesongen. En viktig faktor i denne prestasjonssvikten var skaden til den spanske midtbanespilleren Rodrigo "Rodri" Hernández, som etterlot et stort hull på midtbanen til The Citizens.

Tirsdag i forrige uke møtte Manchester-laget Bournemouth, der Real Madrids nysignering Dean Huijsen spilte, og sikret seg en 3-1-seier på Etihad Stadium. I kampens 82. minutt kom Rodri inn i stedet for Erling Haaland, som gjorde comeback på banen åtte måneder etter en leddbåndskade i høyre kne. Inkludert stopptiden spilte spanjolen i rundt 20 minutter, og i kamp 38 er det sannsynlig at vi får se noen flere minutter fra den nåværende Ballon d'Or-vinneren når han prøver å finne tilbake til konkurranserytmen foran klubb-VM.

I tillegg til en retur, var det også en avskjed. Den belgiske midtbanespilleren Kevin De Bruyne, en himmelblå legende, tok et følelsesladet farvel med Manchester-publikummet, mottok stående applaus og feiret etter kampen med en hyllestvideo med familie, venner, lagkamerater og tidligere kolleger. Han henvendte seg også til fansen som har jublet for målene hans i over et tiår, fra han kom fra Wolfsburg til nå, da han forlater klubben som en av klubbens største gjennom tidene. Han vil bli hedret med en statue utenfor stadion.

Tabellen er ennå ikke endelig, men seieren mot Bournemouth er i praksis et segl på neste sesongs Champions League-kvalifisering. Manchester City ligger for øyeblikket på 68 poeng, bare to foran de nærmeste forfølgerne - Newcastle United, Chelsea og Aston Villa - mens Nottingham Forest også ligger innenfor tre poeng. Den siste kampdagen lover dramatikk helt til siste slutt.