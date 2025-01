Rodri svarer på Cristiano Ronaldos kritikk av Ballon d'Or-seieren: "Det var en overraskelse"

HQ

Kontroversen rundt Ballon d'Or 2024 gir fortsatt ekko i 2025. Den spanske avisen As publiserte et intervju med Rodri Hernández 2. januar, der han snakket om skaden sin, hvordan han kommer seg, hvordan det går med laget hans, Manchester City, og selvfølgelig Ballon d'Or-seieren hans.

Den 27. desember ble Cristiano Ronaldo intervjuet under Globe Soccer Award Ceremenony i Dubai, og sa at Vinícius Jr. etter hans mening burde ha vunnet Ballon d'Or. "De gir den til Rodri, han fortjente den også, men de burde ha gitt den til Vinícius fordi han vant Champions League og scoret i finalen", sa portugiseren.

Han ble naturlig nok spurt om det i intervjuet. "Det var en overraskelse, egentlig, fordi han vet bedre enn noen hvordan denne prisen fungerer, og fremfor alt hvordan vinneren blir valgt. I år har journalistene som stemmer bestemt at jeg skal vinne den. Sannsynligvis var det de samme journalistene som på et tidspunkt stemte for at han skulle vinne, og jeg kan tenke meg at han da ville ha vært enig."

I intervjuet sa han også at han er i god bedring, og at han tror han kommer tilbake før sesongen er over, i Klubb-VM som arrangeres i juni-juli med Manchester City, og Nations League med Spania i juni.