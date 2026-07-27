Roen er bare midlertidig i den andre sesongen av «Dark Matter

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Apple TV hadde en ganske fullpakket liste over prosjekter og tilbud å dele med fansen som en del av sin deltakelse på San Diego Comic-Con i helgen, da vi ble møtt med den første teasertraileren for «Neuromancer, bekreftelsen på at «Silo» nærmer seg slutten, samt traileren for actionfilmen «Matchbox The Movie. I tillegg til de to første avsløringene var det også en annen sci-fi-nyhet å dele.

Traileren for den andre sesongen av « Dark Matter ble også sluppet i helgen, og ga fansen en forsmak og et innblikk i den neste omgangen episoder av Apple TVs sci-fi-thrillerserie. Denne sesongen tar opp tråden fra den første og viser familien Dessen som har funnet seg til rette i det som ser ut til å være en fredelig og trygg verden, men denne roen blir knust nok en gang når faren igjen reiser hodet.

Vi får en kort synopsis som legger til følgende: «Sesong to tar fatt der Dessen-familien har funnet seg til rette i et rolig liv i en verden som endelig virker trygg, inntil det ufattelige tvinger dem til å flykte igjen.»

Med Joel Edgerton og Jennifer Connelly tilbake i hovedrollene kommer denne andre sesongen på Apple TV allerede 28. august, og du kan se traileren nedenfor.