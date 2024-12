Rogue avslører sin LEC 2025-oppstilling

HQ

Rogue har avslørt sin liste for den kommende LEC-sesongen, og den inkluderer en stor overraskelse for et av medlemmene. ADC-spiller Patrik "Patrik" Jírů har forlatt GiantX, etter å ha spilt for den britiske og spanske organisasjonen siden 2019.

Patrik har nå sluttet seg til Rogue, og vil spille ADC sammen med resten av vaktlisten, som inkluderer mid-laner Larssen, et stiftmedlem i Rogue-listen. Det er også jungler Malrang og støttespiller Execute, og topplaner Adam, som kommer fra Team BDS.

Rogue håper å lage bølger med denne nye listen i 2025, men vi må se om organisasjonen kan sette sitt preg på den europeiske LoL-scenen neste år.