Röki er et pek-og-klikk-eventyr som utspiller seg i Skandinavia med en god dose norrøn mytologi. Her blir vi introdusert for Tove og hennes lillebror, Lars, som lever tilsynelatende ganske normale liv. De bor i et lite hus på fjellet sammen med deres noe slitne far, Henrik, som fortsatt sliter med å akseptere tapet av sin kone.

En natt begynner merkelige ting å skje, og det tar ikke lang tid før Lars forsvinner. Det er her eventyret virkelig begynner. Etter å ha fått det lille huset rasert av et stort, mystisk monster har familien kommet fra hverandre. Det store monsteret har av en eller annen grunn bestemt seg for å kidnappe Lars. Dermed blir det opp til meg, i form av Tove, å finne han før noe fælt skjer.

Dette bringer oss på et magisk eventyr gjennom nordisk natur hvor vi får møte kjente skapninger som troll, nisser, alver, nøkken og enda flere jeg ikke skal røpe her. Områdene vi får besøke er flotte og varierte med alt fra snødekte fjelltopper til gamle stavkirker og underjordiske gruver.

Jeg ønsker ikke å røpe for mye av plottet, men jeg kan i hvert fall si at historien i Röki handler om både kjærlighet, vennskap, hat og tap. Det er en historie som blir ryddig fortalt, som er engasjerende hele veien gjennom, dog litt forutsigbar til tider, som kan røre ethvert hjerte. Karakterene er alle unike, og feiler ikke med å sjarmere meg med varierte personligheter. Nissene er nok mine favoritter, med deres litt rampete energi og merkverdige oppførsel, men også trollsøstrene Trollhilde og Trollhulde er litt av noen skruer...

Gameplayet er mye likt gamle LucasArts-spill, med utfordrende puzzles som heldigvis ikke blir for kryptiske. Slike pek-og-klikk-spill har jo, som du kanskje vet, en tendens til å bli meget kryptiske til tider (badeanda i "Den lengste reisen", noen?), men her har utviklerne fokusert på tilgjengelighet fremfor høy vanskelighetsgrad. Alle løsningene du skal frem til er dermed ganske logiske i Röki. Utviklerne har også innført en mekanikk som lar deg fremheve alle objekter rundt deg som du kan interagere med. Det betyr ikke at spillet er altfor lett av den grunn, og etter hvert som du kommer lenger blir utfordringen også større og puzzlene mer innviklede. Tro meg når jeg sier du vil måtte bruke hjernemusklene en del gjennom denne reisen.

Spillet går altså mye ut på å samle ting og prøve diverse kombinasjoner for å finne riktig løsning for å komme deg videre. Rökis verden er ikke så stor, men stedene du besøker skjuler mange hemmeligheter. Spillet krever mye såkalt backtracking, og du kommer dermed til å besøke de samme stedene igjen og igjen, som kanskje kan virke litt avskrekkende for noen, men heldigvis åpner du portaler som kan bringe deg tilbake dit du skal uten å gå hele den lange veien om og om igjen.

Spillets største svakhet er nok at disse puzzlene kan bli nogenlunde ensformige. I hvert fall tre ganger gjennom denne reisen måtte jeg samle ingredienser til å lage bestemte ting, og når dette utgjør omtrent en tredjedel av hele spillet synes jeg det blir litt mye av det samme. Det var også én bestemt gang jeg virkelig følte at oppgaven jeg skulle utføre var blitt laget litt vel irriterende med vilje, hvor jeg måtte repetere det samme langdryge steget et par ganger for mye, hvilket surnet spillopplevelsen en smule der og da - heldigvis et engangstilfelle.

Alt i alt er dette et eventyr som lar oss kjenne på mange følelser, med en vakker verden som bare venter på å bli utforsket. Med tilgjengelighet i fokus er Röki kanskje ikke pek-og-klikk-spillet for veteranene som er ute etter kryptiske, harde oppgaver, men dette er virkelig en god introduksjon til sjangeren for de uerfarne.