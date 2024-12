Ronaldo Nazário kunngjør planen om å lede det brasilianske fotballforbundet og selge Real Valladolid

HQ

Ronaldo Nazário, som har vunnet Ballon d'Or to ganger, vil presentere sitt kandidatur til det brasilianske fotballforbundet (CBF), noe som betyr at hans tid som eier av Real Valladolid endelig er over. Den brasilianske spilleren, kjent for sine år i Real Madrid, Inter Milan og Barcelona, og brasiliansk landslagsspiller i seksten år, kjøpte den spanske fotballklubben Real Valladolid i 2018.

Ronaldo kjøpte en kontrollerende eierandel på 51 % i klubben og ble klubbens president, og eierandelen økte til 82 % fra og med juni 2024. Men lagets dårlige resultater i ligaen, med nedrykk til andredivisjon to ganger i løpet av hans periode, gjorde Ronaldo til en upopulær president, og mange fans ropte på hans avgang.

I flere måneder gikk det rykter om at Ronaldo, som fortsatt var president, planla å selge klubben. Og det har blitt bekreftet i et intervju med Globo Esporte, der han bekrefter at han har som mål å få brasiliansk fotball til å bli respektert over hele verden igjen - noe som riktignok ikke har skjedd i det siste, med Brasil i en prekær situasjon i kvalifiseringen til neste VM.

Et krav for å bli president i det brasilianske fotballforbundet er at kandidatene ikke må være president i noen andre klubber, noe som betyr at Ronaldo må selge Real Valladolid før valget, som finner sted mellom mars 2025 og mars 2026.

Til tross for at Ronaldo har profesjonalisert klubben og forbedret infrastrukturen, har ikke alt arbeidet hans resultert i bedre fotballresultater. For øyeblikket ligger Real Valladolid nest sist på tabellen, med alvorlig fare for å rykke ned til andre divisjon igjen.