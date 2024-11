Brasil fortsetter å leke med ilden i VM-kvalifiseringen med to skuffende uavgjortkamper

HQ

Brasils landslag, som historisk sett har vært et av verdens sterkeste fotballag, fortsetter å skuffe i kvalifiseringsfasen til VM i 2026. Gårsdagens kamp mot Uruguay endte skuffende uavgjort 1-1, med mål av Gerson for Brasil og Federico Valverde for Uruguay.

Vinícius Júnior har stjernestatus i Brasil, men så langt har ikke resultatene vært gode. Og det var hans Real Madrid-partner Fede Valverde som avgjorde kampen for Brasil med et av sine sedvanlige mål utenfor feltet.

Raphinha, som i år har vært en stjerne i Barcelona, ledet Canarinhas offensiv uten å lykkes, og klarte ikke å bryte gjennom den stive defensiven orkestrert av Marcelo Bielsa. Brasil avslutter denne ukens landslagspause med to 1-1-kamper, den andre mot Colombia.

I motsetning til UEFA og CONCACAF, som utsetter VM-kvalifiseringen til neste år og fokuserer på den fortsatt unge Nations Leagues, utvider CONMEBOL kvalifiseringsprogrammet til 18 kampdager over tre år.

Kvalifiseringsprosessen startet i september i fjor, og avsluttes ikke før i september 2025. Denne uken ble kampdag 11 og 12 spilt, og de mest kjente resultatene var Ecuadors 4-0-seier over Bolivia og Argentinas nederlag mot Paraguay.

Så langt ligger Brasil på femteplass på tabellen med 18 poeng (av ti deltakende nasjoner). De seks første har direktekvalifisering, så det vil fortsatt være svært usannsynlig at Brasil ikke kvalifiserer seg i år (tidligere var det bare de fire første nasjonene som hadde direktekvalifisering), men det bildet Dorival Juniors tropp har gitt den siste tiden er alarmerende.