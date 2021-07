RTX 3090-produsent erstatter kort ødelagt av New World-betaen

Nylig dukket det opp en litt sær historie. Mange hundretusen spillere kastet seg over beta-testen av Amazon Game Studios' gigantiske nye MMORPG New World, men noen av spillerne med RTX 3090-grafikkort fant ut at beta-testen direkte ødela deres meget dyre grafikkort.

Amazon var tidlig ute med å benekte at det var en direkte relasjon, men nå ser det ut til at en av de mest prominente 3090-produsentene, EVGA, har erkjent problemet. De har bekreftet overfor PC Gamer at de har innsamlet data og har tenkt til å erstatte samtlige av de RTX 3090-kortene som er blitt ødelagt av beta-testen av New World.

Etterfølgende har også Amazon semi-erkjent situasjonen. De har utgitt en liten oppdatering på spillets forum, hvor de mener å ha isolert problemet til en manglende framerate cap i spillets menyer. Det er nå fikset.

"We have implemented an update to reduce GPU load in menu screens by clamping FPS. This does not affect settings in game world available via the Settings/Video menu!"

Men nøyaktig hva som skjer vites ikke ennå.