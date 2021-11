HQ

Det blåser en ny vind over Runeterra og League of Legends for tiden. Franchisen bak det berømmelige MOBA-spillet utvider nå universet sitt og utforsker nye horisonter. Først ute var premieringen av serien Arcane på Netflix, som utforsket konflikten mellom storbyene Zaun og Piltover, og hvordan forholdene oppsto mellom spillets mer kjente helter. For noen dager siden, og som en avslutning til Riot Forge Showcase, skjedde en overraskende lansering av Ruined King: A League of Legends Story, det etterlengtede rollespillet basert på League-serien og utviklet av Airship Syndicate.

Den nye fortellingen legger enda mer historie til det allerede historierike universet, og finner sted både i havnebyen Bilgewater og halvøya Shadow Isles, tidligere kjent som Blessed Isles, hvor The Ruined King har etablert sitt kongerike, og hvis makt og innflytelse har strukket utover Black Mist, som truer alt liv på Valoran.

Det er League of Legends' seks mest kjente helter som må stå for denne utfordringen, og de består av Pyke, Miss Fortune, Braum, Illaoi, Ahri og Yasuo, der de forener (eller rettere sagt, tåler) hverandre for å stå imot en felles fiende. Hver og en av dem har sine grunner for dette, og deres individuelle fortellinger, forhold og roller utbroderer seg gradvis i den overstående fortellingen, som har mer enn én overraskelse på lur.

Men hvordan spilles det? Det er et turbasert rollespill, med et overhengende kamera for utforskningssegmentene, som kan minne om Baldurs Gate III, eller en av utviklernes tidligere lanseringer, Battle Chasers: Nightwar. For å styre de andre karakterene rundt trenger man en leder, og det er gjennom laglederen man utforsker nivået etter gjenstander og snakker med beboerne av en overraskende levende verden, fylt av fortellinger og referanser de som har spilt MOBA-en vil kjenne igjen, som kommer særlig til uttrykk når man igangsetter samtaler mellom hovedpersonene. For å finne ut hva slags gjenstander eller karakterer i nærmiljøet man kan interagere med, sender man ut en slags sonarpuls som markerer disse for deg.

Fortellingen oppleves gjennom animerte filmsekvenser og dialog uten veldig mye interaktivitet, foruten et og annet valg. Vi kan heller ikke bli for distrahert av karakterenes handlinger, ettersom spillet ønsker å kommunisere at denne uunngåelige konflikten er noe heltene må gå sammen imot. Det er en viss mengde frihet i hva man kan foreta seg av sideaktiviteter, som å undersøke gjøremålene i spillets rewards board, fiske ved havna eller denge fiender i de mer avsidesliggende områdene for å tjene inn erfaringspoeng, materialer eller trylledrikker. Man får derimot fort oppleve at spillerens progresjon er knyttet sammen med fiendens nivåer, slik at spillet alltid utstyrer deg til å håndtere historiedelen.

Riktignok kan du komme deg ut av kinkige situasjoner på diplomatiske måter, men min favorittmåte å håndtere utfordringene på er gjennom det turbaserte kampsystemet, hvor valgene man foretar seg underveis skinner gjennom, der hver helt spiller avgjørende roller på laget som om vi var tilbake ved Summoner's Rift. For eksempel kan Miss Fortune skyte fra seg med de kraftige pistolene sine, Braum beskytter laget ved å ta imot skade og bruke magi, mens Illaoi forsterker med sin magi samtidig som han gjør skade ved å mane frem Mother Serpents tentakler.

Det er særdeles viktig å utvikle karakterenes evner for å unngå stygge overraskelser. Det er et stort forråd av våpen, rustning og gjenstander man kan utstyre heltene med. Det er også et system for å oppgradere utstyr, som kan gjøres ved å samle inn materialer fra nivåene. For å få de mer permanente oppgraderingene er man dog nødt å grinde løs på en del svakere fiender.

Kampsystemet er fordelt mellom tre typer angrep, avhengende av når de utføres og hvilken mengde mana som kreves; Instant, Lane og Ultimate. Instant-evner behøver ikke mana, og er jevnt over ikke veldig effektive når det kommer til å gjøre skade, men legger til rette for å pøse ut de langt kraftigere Lane-angrepene. Sistnevnte utmerker seg ved hvor intenst de utføres (speed, balance eller power,) noe som er reflektert i en av de tre linjene på måleren som angir hvem sin tur det er til å angripe ut av fiender og allierte. Det er avgjørende å både tenke og planlegge nøye når man skal utføre et angrep og hvor mye kraft det krever, ettersom spillet er svært krevende, selv i startfasen.

Og til sist, ved de sjeldne anledninger hvor måleren er full, er man i stand til å utføre Ultimate-angrep, som gjør slutt på selv de mest kraftige av fiender. Det er også miljøeffekter som kan påvirke oss i kampsituasjoner, som helbredelse eller giftskyer, men til gjengjeld er dette noe vi også kan gjøre nytte av og bruke imot fiendene.

Det var i det hele tatt ikke altfor mange ulemper å melde fra om. Det ville derimot vært ønskelig med en autosave-funksjon, ettersom vi så oss nødt til å spille om flere timer dersom vi møtte på en altfor kraftig fiende som svekket laget mitt.

Bortsett fra dette klarte Ruined King å overraske meg, og det på en god måte. Riot Forge og Airship Syndicate har lagd et solid rollespill med et komplekst kampsystem og tilhørende mengde variabler å holde orden på. Å utforske er veldig gøy, og sideoppdragene, dog få, utvider spillopplevelsen uten å komme på bekostning av helheten. Vi får helt sikkert se flere slike titler for å utforske andre områder av Runeterras enorme verden i fremtiden.