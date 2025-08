Rundt 600 tidligere israelske sikkerhetstjenestemenn ber Donald Trump om å "stoppe lidelsene" i Gaza

HQ

Hundrevis av tidligere israelske sikkerhetstjenestemenn appellerer til USAs president Donald Trump i håp om at han kan påvirke Israels statsminister Benjamin Netanyahu i håp om å få slutt på krigen i Gaza.

Rundt 600 pensjonerte sikkerhetsfolk, inkludert tidligere ledere for israelske etterretningsorganisasjoner, har skrevet til Trump for å få slutt på krigen. "Det er vår profesjonelle vurdering at Hamas ikke lenger utgjør en strategisk trussel mot Israel", sier tjenestemennene (via BBC). "Din troverdighet hos det store flertallet av israelere øker din evne til å styre statsminister [Benjamin] Netanyahu og hans regjering i riktig retning: Avslutt krigen, gi gislene tilbake, stopp lidelsene," sa de til Trump.

Ifølge det Hamas-styrte helsedepartementet har mer enn 60 000 mennesker blitt drept i Gaza siden Israel innledet sine angrep i slutten av 2023. Presset for å få slutt på krigen har økt i takt med at situasjonen i det okkuperte Gaza har forverret seg.

Den siste tiden har det blitt rapportert at sulten sprer seg i Gaza, og at mennesker som ikke er i stand til å søke hjelp, blir sluppet inn av nødhjelpsstyrker, og noen blir til og med drept mens de søker hjelp.