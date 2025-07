RuneScape knuser 200 000 samtidige spillere

Jagex har det travelt med å legge til flere servere ettersom WoW-trøtte streamere og fans strømmer til et genuint spillerdrevet MMO.

Jagex feirer sitt beste år noensinne

den 5 januar 2019 klokken 11:07 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget

Utvikler Jagex har avslørt at de har hatt sitt beste år noensinne. I 2018 lanserte de Old School RuneScape på mobil - et spill som kan skilte med fem millioner...