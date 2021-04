Russell Crowe avslører hvem han er i Thor: Love and Thunder

Du ser på Annonser

Mot slutten av mars ble det bekreftet at Russell Crowe er med i Thor: Love and Thunder, men det var uansett ingen informasjon om hvem han spiller. Nå er det dog slutt på å komme med teorier om det også.

Da Crowe ble intervjuet i dagens JOY Breakfast with The Murphys-podcast avslørte stjernen nemlig at han er Zeus i Thor: Love and Thunder. Dermed vet vi altså hva den "artige cameoen" er.