Russisk droneangrep rammer Kharkiv i forkant av fredssamtaler i Washington

Siste nytt om Russland og Ukraina . Et russisk droneangrep rammet boligområder i Kharkiv i natt, og etterlot flere døde, inkludert barn, og mange andre skadde, opplyste ukrainske myndigheter mandag.

Oleh Synehubov, guvernøren i Kharkiv-regionen, meldte på Telegram at seks barn, fra 6 til 17 år gamle, var blant de 20 personene som ble skadet under angrepet på Ukrainas nest største by.



Angrepet kommer samtidig som Ukrainas president Volodymyr Zelenskij forbereder seg på å møte USAs president Donald Trump i Washington, og i Europa er det bekymring for at Kiev kan bli presset mot en avtale som favoriserer Moskva.

Offisielle tjenestemenn beskrev det som et av de kraftigste angrepene de siste ukene, med droner og missiler også rettet mot andre regioner som Zaporizhzhia, Odesa og Sumy. Ukraina fordømte angrepet som et ytterligere bevis på Russlands pågående kampanje mot sivile.