Verdensnyheter

Zelenskij lander i Washington for møte med Trump

Europeiske ledere samler seg bak Ukraina mens frykten for en Russland-favorisert avtale vokser.

Siste nytt om Russland og Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har landet i Washington i forkant av viktige diskusjoner med USAs president Donald Trump, sammen med viktige europeiske allierte.

"Jeg har allerede ankommet Washington, og i morgen skal jeg møte president Trump. I morgen skal vi også snakke med europeiske ledere. Jeg er takknemlig for invitasjonen fra @POTUS. Vi deler alle et sterkt ønske om å få en rask og pålitelig slutt på denne krigen."

Møtet kommer samtidig som Kiev forsøker å sikre en varig fred, og samtidig motsette seg forslag som anses som fordelaktige for Moskva. De europeiske lederne har som mål å støtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskij og sikre en enhetlig holdning under de sensitive forhandlingene.

Samtidig står begge sider overfor et press om å finne et felles grunnlag, og balansere de militære realitetene på bakken med diplomatiske imperativer. Zelenskij har understreket at enhver avtale må respektere Ukrainas suverenitet og gi varige sikkerhetsgarantier.

WASHINGTON - 28. februar 2025: President Zelenskyj tar tidlig avskjed etter en anspent ordveksling i Det ovale kontor med president Donald Trump // Shutterstock

