Russland innleder omfattende luftangrep mot Ukraina mens Putin besøker Kina

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russland har i løpet av natten gjennomført luftangrep over hele Ukraina, som har rammet transportknutepunkter og boligområder, etterlatt flere jernbanearbeidere på sykehus og skadet boliger, opplyser ukrainske og polske myndigheter onsdag.

Det ble slått alarm i timevis i både østlige og vestlige regioner, mens Polen aktiverte forsvarsfly for å sikre luftrommet sitt som svar. Myndighetene advarte om forsinkelser i viktige offentlige transporttjenester, ettersom branner og skader på infrastrukturen forsterket forstyrrelsene.

Angrepene sammenfalt med at Russlands president Vladimir Putin deltok på en høyprofilert militærparade i Kina, der lederne understreket verdens skjøre balanse mellom fred og konflikt. Hvis du vil vite mer om denne paraden i Kina, kan du lese mer her.