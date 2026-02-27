HQ

Russland har oppfordret Afghanistan og Pakistan til umiddelbart å stanse angrepene over landegrensene og løse konfliktene gjennom dialog, etter at spenningen langs den 1600 kilometer lange Durand-linjen har blusset opp. Kremls talsmann Dmitrij Peskov understreket at sammenstøtene " ikke lover godt" og oppfordret til å innstille fiendtlighetene.

Talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet gjentok oppfordringen og oppfordret begge parter til å "avstå fra denne farlige konfrontasjonen og gå tilbake til forhandlingsbordet". Pakistans statsminister Shehbaz Sharif forbereder et besøk til Moskva neste uke, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA, noe som signaliserer en mulig meklingsinnsats fra Russland, det eneste landet som offisielt anerkjenner Taliban-regjeringen...