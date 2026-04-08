Russland utsetter måneferder mens USA rykker frem med Artemis-ferden

Russland har utsatt flere planlagte måneferder, noe som markerer et tilbakeslag for landets romprogram, samtidig som USA går videre med en historisk bemannet ferd rundt månen.

Ifølge rapporter er oppskytningene av Luna-28, Luna-29 og Luna-30 blitt utsatt til mellom 2032 og 2036. Utsettelsene kommer etter tidligere tilbakeslag, blant annet det mislykkede Luna-25-oppdraget, som krasjet på månen i 2023.

Forsinkelsene kommer samtidig som NASA videreutvikler Artemis-programmet, der det siste Artemis II-oppdraget sendte astronauter rundt månen for første gang på mer enn 50 år.

Russland har lenge sett på utforskningen av månen som strategisk viktig, særlig i kappløpet om å utvikle potensielle ressurser på månen. De siste årene har imidlertid romfartsprogrammet slitt, og landet har sakket akterut i forhold til både USA og Kina.