Russo- Brothers et vil ikke bekrefte spilletiden til *Avengers: Doomsday*, men opplyser bare at filmen vil være «omfattende

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Da billettsalget til « Avengers: Doomsday startet for noen uker siden, oppga nettstedene som solgte billetter en anslått spilletid for den kommende filmen, og bemerket at vi kunne forvente en av de lengste Marvel-filmene til dags dato, med en spilletid på litt under tre timer – noe som betyr at den ikke vil kunne måle seg med giganten «Avengers: Endgame». Men kanskje var dette mer et anslag enn en offisiell spilletid.

I et intervju med Collider kommenterte Anthony Russo (den ene halvdelen av regissørduoen Russo Brothers) spilletiden for « Avengers: Doomsday, og påpekte at ingenting er offisielt fastsatt ennå, siden etterproduksjonen fortsatt pågår.

«Vi er godt i gang med redigeringen, men vi er ikke ferdige med filmen. Vi knaer fortsatt deigen, og vi fortsetter så lenge vi kan, for, hør her, filmen er så kompleks. Den har så mange lag. Det er så mange fantastiske karakterer i filmen. Joe og jeg elsker redigeringsprosessen, der vi stadig finner nye ting mens vi jobber videre med filmen.»

Da han ble spurt spesifikt om spilletiden, la Russo til: «Det er for tidlig for oss å si hva spilletiden er, men den er betydelig.»

Så kanskje det er en sjanse for at « Avengers: Doomsday blir den lengste Marvel-filmen til dags dato. Vi får bare vente og se foreløpig.