Russo-brødrene vil gjerne regissere en DC Universe-film

Vi vet allerede en del om hvordan DCEUs Chapter One: Gods and Monsters vil se ut. Moroa starter med Superman: Legacy i 2025, og vi vet den nå har gått inn i førproduksjon. Det vi derimot ikke har fått mye informasjon om er hvilke regissører og stjerner som vil bli knyttet til hvert prosjekt. Derfor er dagens nyhet ganske interessant.

Og selv om det ikke har vært noen bekreftelse eller kunngjøring om at The Russo Brothers vil ta en sprekk i DC etter deres utrolige løp på Marvel, har den berømte duoen uttalt at de ville være interessert i å jobbe med en DC-film.

Anthony Russo, den ene halvdelen av Russo-brødrene som opplevde enorm suksess med en rekke Marvel-filmer, snakket med Comicbook.com og begynte med å si: "Vi blir ikke spurt mye om DC-karakterer" da brødreparet ble spurt om muligheten for å regissere en DC-film.

Hans bror, Joe Russo, plukket deretter opp og la til: "Selvfølgelig, med James som driver det, ville det være en no-brainer. Vi elsker ham til døde. Vi elsker retningen han kommer til å ta den verdenen i. Du vet at han kommer til å være oppfinnsom med det."

Det betyr slett ikke at vi kommer til å se Russo-brødrene lede en DC Universe-film med det første, men det ville være interessant å se om paret kan bringe samme nivå av ærefrykt og undring til Marvels rival. Spesielt siden paret ga oss noen av Marvels beste filmer - det være seg et par Captain Americas eller de to siste Avengers-filmene.