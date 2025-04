Ryan Gosling og Shawn Levy bekrefter Star Wars: Starfighter

Dette året startet ganske hett for de av dere som ønsker å se Ryan Gosling i alt, for svært troverdige kilder hevdet at "Ken" skulle spille hovedrollen i Shawn Levys mystiske Star Wars-film. Vel, hvis du følte en liten kribling den dagen, er jeg sikker på at du la merke til den store forstyrrelsen i kraften i kveld.

Disney hadde klart å smugle den talentfulle skuespilleren til Star Wars Celebration i Japan for å bekrefte at Ryan Gosling vil spille hovedrollen i filmen vi nå vet har tittelen Star Wars: Starfighter (noen sjanse for at de inkluderer et lite nikk til spillet fra 2001?). Regissør Shawn Levy ønsket ikke å avsløre for mye om prosjektet utover dette, men han gjentok at den vil utspille seg omtrent fem år etter Episode IX: The Rise of Skywalker, at Gosling spiller en helt ny karakter og at produksjonen starter i høst. Med tanke på det siste er det ingen overraskelse at Star Wars: Starfighter vil ha premiere 28. mai 2027 hvis alt går etter planen, så vi må kanskje vente en stund på at Gosling selv begynner å spøke om KENobi i løpet av filmens markedsføringskampanje.